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Чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Филип Рикер дал показания в нескольких комитетах Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Россию и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задержать оказание помощи Украине для оказания давления на президента Владимира Зеленского.

Согласно информации, Рикер знал о задержке с предоставлением помощи, но не знал причины этого. Вопросами отношений с Украиной занимался спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, глава дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, посол США в ЕС Гордон Сондленд и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.
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