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Компания Google объявила о начале использования нового поискового алгоритма, который должен лучше понимать контекст запроса.

Об этом говорится в блоге Google.

В компании назвали новый алгоритм BERT (двунаправленный искусственный интеллект-кодировщик). Технологию адаптировали к человеческой речи, что позволит поисковику лучше понимать пользователей.

BERT сможет понять контекст запроса, поскольку будет анализировать вспомогательные слова, в частности предлоги, частицы, а также сочетания всех слов в запросе. Ранее Google анализировал отдельные слова в запросе, а не предложение в целом.

В компании назвали BERT «самым большим достижением за последние пять лет и одним из крупнейших достижений в истории поисковых систем».

Технологию будут сначала использовать для запросов на английском языке, но когда BERT начнут применять для других языков неизвестно.
ForUm

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