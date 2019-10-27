В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и испанскими силовиками.

Как сообщает El Pais, беспорядки произошли после массовой акции против приговора местным политикам, в которой приняли участие около 350 тысяч людей.

Столкновения произошли около здания управления национальной полиции Барселоны.

Как сообщает издание, в ходе столкновений пострадали около 30 человек. 15 из них — получили серьезные ранения.

Среди пострадавших — трое сотрудников полиции.

В ходе беспорядков полиция задержала троих демонстрантов.