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В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и испанскими силовиками.

Как сообщает El Pais, беспорядки произошли после массовой акции против приговора местным политикам, в которой приняли участие около 350 тысяч людей.

Столкновения произошли около здания управления национальной полиции Барселоны.

Как сообщает издание, в ходе столкновений пострадали около 30 человек. 15 из них — получили серьезные ранения.

Среди пострадавших — трое сотрудников полиции.

В ходе беспорядков полиция задержала троих демонстрантов.
ForUm

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