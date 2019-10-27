В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и испанскими силовиками.
Как сообщает El Pais, беспорядки произошли после массовой акции против приговора местным политикам, в которой приняли участие около 350 тысяч людей.
Столкновения произошли около здания управления национальной полиции Барселоны.
Как сообщает издание, в ходе столкновений пострадали около 30 человек. 15 из них — получили серьезные ранения.
Среди пострадавших — трое сотрудников полиции.
В ходе беспорядков полиция задержала троих демонстрантов.
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