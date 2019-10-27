В Калифорнии, США, эвакуировали около 50 тысяч жителей из-за масштабных лесных пожаров, вспыхнувших ночью 23 октября.
Об этом сообщает Associated Press.
Власть полностью эвакуируют жителей Хилдсбурга и Виндзора.
В то же время американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся около 940 тыс. потребителей.
Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс. га.
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