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В Калифорнии, США, эвакуировали около 50 тысяч жителей из-за масштабных лесных пожаров, вспыхнувших ночью 23 октября.

Об этом сообщает Associated Press.

Власть полностью эвакуируют жителей Хилдсбурга и Виндзора.

В то же время американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся около 940 тыс. потребителей.

 

Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс. га.
ForUm

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