В городах Алматы и Нур-Султан в Казахстане полиция задержала 26 человек при попытке принять участие в несанкционированных митингах против политических репрессий и китайской экспансии.
Об этом передает казахская редакция «Радио Свобода».
Во время задержания некоторых протестующих стражи порядка применяли силу. Несколько человек успели заявить, что они выступают против «китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином проектов на территории Казахстана.
Организатором протестов является организация «Демократический выбор Казахстана», которую в стране признали экстремистской.
За день до протестов генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В прокуратуре заявили, что за протестами стоят члены запрещенной организации, которые «прячутся от правосудия за границей за совершенные особо тяжкие преступления» и «подстрекают население к противоправным действиям».
В 2017 году «Демократический выбор Казахстана» основал бывший банкир Мухтар Аблязов, который в течение 10 лет живет за границей. Целью организации назвали демократические и конституционные реформы в Казахстане. В марте 2018 года суд города Алматы признал организацию «экстремистской» и запретил ее деятельность.
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