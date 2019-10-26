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В городах Алматы и Нур-Султан в Казахстане полиция задержала 26 человек при попытке принять участие в несанкционированных митингах против политических репрессий и китайской экспансии.

Об этом передает казахская редакция «Радио Свобода».

Во время задержания некоторых протестующих стражи порядка применяли силу. Несколько человек успели заявить, что они выступают против «китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином проектов на территории Казахстана.

Организатором протестов является организация «Демократический выбор Казахстана», которую в стране признали экстремистской.

За день до протестов генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В прокуратуре заявили, что за протестами стоят члены запрещенной организации, которые «прячутся от правосудия за границей за совершенные особо тяжкие преступления» и «подстрекают население к противоправным действиям».

В 2017 году «Демократический выбор Казахстана» основал бывший банкир Мухтар Аблязов, который в течение 10 лет живет за границей. Целью организации назвали демократические и конституционные реформы в Казахстане. В марте 2018 года суд города Алматы признал организацию «экстремистской» и запретил ее деятельность.
ForUm

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