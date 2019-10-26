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В пятницу, 25 октября, ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Сообщается, что один военный получил ранение в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

В пресс-центре также отметили, что 25 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил  из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
ForUm

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