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В воскресенье, 27 октября 2019 года, в четыре часа по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Кабминет министро Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
ForUm

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