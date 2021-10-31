Украина в ночь на воскресенье, 31 октября, перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на один час назад в четыре часа по киевскому времени.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад», - говорится в документе.

Отметим, сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории, а на летнее время переходят, чтобы рабочие часы максимально приходились на светлую часть суток.