Народный депутат, член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко считает, что президент Владимир Зеленский не готов делать реальные шаги к восстановлению мира на Донбассе и выполнять Минские соглашения, потому что боится радикалов. Об этом народный депутат пишет в статье под названием «Почему президент останавливает движение в сторону мира?».

«Не хочется признавать, но, похоже, президенту действительно страшно. И все эти намеки на план Б или В, постоянное изменение своей позиции, попытки по-новому прочитать Минские соглашения ‒ лишь способ скрыть растерянность и отсутствие реальной стратегии мирного урегулирования. Впрочем, неудивительно: такое давление, которое оказывают на президента национал-радикальные силы, выдержит не каждый», – отмечает Василий Нимченко.

Народный депутат напомнил, какие обещания Владимир Зеленский давал во время президентской кампании и насколько убедительным был, заверяя, что готов ради мира на все – принимать сложные решения и даже терять рейтинги.

«Но хватило и трех месяцев, чтобы понять: мир не становится ближе, Минские соглашения у нового главы государства не в приоритете. Более того, делать реальные шаги к восстановлению мира он не готов», –констатирует Василий Нимченко.

«Национал-радикалы, контролируемые такими опытными лидерами хаоса, как парубии-левусы-билецкие, ‒ это реальная и угрожающая сила», ‒ подчеркивает политик. С их стороны в ход идет все: ультиматумы и угрозы, обвинения в предательстве, акции протеста с использованием дымовых шашек и оскорбительных плакатов. То, что радикалы представляют собой реальную угрозу, уже поняли на Западе. Недаром недавно американские конгрессмены потребовали от Госдепа внести полк «Азов» в список террористических организаций.

В Украине же, отмечает народный депутат, государство утратило монополию на применение силы, именно поэтому радикалы, используя угрозы и давление на власть, пытаются формировать политическую повестку дня.

«Акция "Нет капитуляции!" – еще одно доказательство того, что радикалы перехватили у власти инициативу. Именно они навязывают обществу свои оценки: прекращение огня на Донбассе ‒ капитуляция, "формула Штайнмайера" – "зрада", Минские соглашения – тупик. Но если следовать их ущербной логике, то нужно признать, что вооруженный конфликт ‒ это норма, и его продолжение – реалии на ближайшее будущее», – убежден Василий Нимченко.

Он также обращает внимание на то, что власть сегодня не просто не пресекает подобные выходки, а пытается заигрывать с радикалами. В подтверждение своих слов политик напомнил о недавнем скандале, фигурантом которого стал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Глава правительства страны в окружении национал-радикальных друзей на концерте, где выступают неонацистские музыкальные группы, ‒ вот это настоящая "зрада". Потому что в правовом государстве такого не должно быть по определению», ‒ подчеркивает Василий Нимченко.

Парламентарий также констатирует, что во многом сегодняшняя ситуация – это результат той риторики ненависти, которую исповедовала прошлая власть, представленная «партией войны», формируя под видом культурных мероприятий «нужные» оценки.

«Страшно это признавать, но за пять лет "партия войны" сумела вооруженный конфликт в сознании многих людей сделать понятием привычным, едва ли не нормой», – пишет Василий Нимченко, отмечая, что люди, которые переселились с территории Донбасса, практически остались без поддержки государства. Те, кто уехал с неподконтрольных территорий, стыдятся своего положения беженцев, переселенцев и пытаются максимально приспособиться к жизни в других областях без отличительных признаков. А те, кто остался на Донбассе, постепенно начинают забывать, что их страна – Украина.

Политик подчеркивает: чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее восстановить доверие между людьми. И именно этого стоит бояться власти больше всего. «Не радикалов, не критики со стороны независимых СМИ, а потери доверия народа и того, что вооруженный конфликт в обществе начинает восприниматься уже как стандартное понятие и даже может стать нормой», – констатирует Василий Нимченко.