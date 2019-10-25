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Солдат, застреливший восьмерых своих сослуживцев и ранивший еще двоих, задержан в Забайкалье, сообщает Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.

«25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

Там добавили, что стрелявший задержан, а раненые доставлены в военный госпиталь, где им уже оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает.

В минобороны РФ заявили, что предварительной причиной поведения солдата стал нервный срыв из-за личных проблем.
ForUm

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