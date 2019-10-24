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На Донбассе 23 октября трагически погиб старшина 2-й гаубичной артиллерийской бригады Дмитрий Антиков, сообщила Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины. 

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«В нашей Бригаде произошла горка потеря. 23 октября во время выполнения задач в зоне проведения ООС трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антиков. Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины», - говорится в сообщении.
ForUm

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