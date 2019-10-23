также в разделеРелигия
На Черкащине освятили храм УПЦ, который верующие строили более 20 лет 5
В УПЦ рассказали о возможных последствиях «ватиканизации Фанара» 14
Митрополит Элладской Церкви заявил, что поминание Епифания привело к серьезным потрясениям 11
В УПЦ рассказали, почему процесс переходов в ПЦУ резко сократился 36
Митрополит Антоний рассказал, какими качествами должен обладать руководитель 24
В УПЦ объяснили, можно ли посещать храмы Элладской Церкви и участвовать в таинствах 16
Фейсбук запретил англоязычную версию православного ресурса РПЦ 12
Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США 10
В Закарпатской области на благотворительном фестивале УПЦ собрали более 40 тыс гривен для больных детей 9
Митрополит Онуфрий рассказал о святых, которых знал лично 17
Предстоятель УПЦ рассказал, чему его научил духовный отец – архимандрит Кирилл (Павлов) 10
В Киеве открылась выставка, посвященная святым ректорам Киевских духовных школ 13
В Церкви определили победителей фотоконкурса #моя_осінь_з_УПЦ 7
Митрополит Антоний рассказал, что побуждает человека уходить в монашество 11
В Церкви объяснили, чем отличается целибат от монашества 13
В Киеве возле резиденции Филарета взорвали гранату: двое погибших 15
Киевским духовным школам подарили икону святого-выпускника 22
Митрополит Онуфрий рассказал об эпохе возрождения Киевских духовных школ 16

Политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, создавая кризисы.

Фото: enimerosi.com

Об этом рассказал митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас), сообщается на греческом сайте enimerosi.com.

«Я не знаю, оказывалось ли на Архиепископа Иеронима давление и как на него оказывалось давление. Однако, я думаю, что, должно быть, было какое-то серьезное вмешательство Вселенского Патриарха Варфоломея», – подчеркнул митрополит Нектарий.

По мнению архиерея Элладской Церкви, за возникшим в Православии кризисом стоит большая политика, а церковные раздоры и разногласия вместе с геополитическими перестановками представляют большую опасность для Греции.

«Всегда в истории за церковным кризисом следовала политика. К сожалению, политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, и, создавая кризисы среди нас, они имеют возможность вывести кризисы на другие уровни», – отметил владыка Нектарий.

Он также обратил внимание на то, что ни одна другая Поместная Православная Церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги