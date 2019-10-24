В Киеве самой высокооплачиваемой вакансией является должность инженера по компьютерным системам в представительстве иностранной компании.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

«Инженеры компьютерных систем является самой высокооплачиваемой категорией работников в столице, которые со значительным отрывом опережают другие профессии», - сообщили в центре занятости.

Так, по данным КГЦЗ, по состоянию на 1 октября 2019 среднемесячная зарплата таких сотрудников составляет 47 086 гривен.

В то же время претенденту, который будет отвечать требованиям, работодатель готов платить 90 тысяч гривен в месяц.

В службе занятости отмечают, что уже более полугода эта вакансия остается незаполненной. Кандидат на вакантную должность должен быть высококвалифицированным специалистом в узком направлении компьютерных технологий.

Высокую зарплату также предлагают на должности помощника судьи (23 тыс. грн) и председателя государственного агентства (21005 грн).

Для ряда категорий работников зарплату обещают на уровне 20 тыс.: начальник лаборатории по контролю производства, монтажник наружных трубопроводов, комплектовщик мебели, обивщик мебели, чистильщик дымоходов и каминов, колорист (лакокрасочные производства).

По 18 тысяч гривен могут получать шоколадник и оператор по обработке информации и программного обеспечения. Немного меньшие зарплаты могут быть у старшего электромеханика-командира (17668 грн) и помощника руководителя производственного подразделения (17 тыс. грн).

В пределах от 16 до 17 тыс. гривен находится зарплата в мастера смены, авторемонтника, газорезчика, механика производства, начальника сектора, мастера зеленого хозяйства, электромеханика по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры, ремонтника высотных частей зданий и машиниста автогрейдера.

Около 16 тыс. гривен работодатели обещают контроллеру материалов и изделий, монтажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 15500 грн - строительному электромонтажнику и инженеру-программисту.

По 15 тыс. гривен будет зарплата в крепильщика, верхолаза, начальника отдела технического контроля, начальника участка, главного конструктора, инженера и специалиста по пожарной безопасности, электромонтажника-наладчика, электромонтера главного щита управления электростанцией, машиниста погрузочной машины и кранового электрика.

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в августе 2019 составила 10537 грн, в самой высокой она была в столице - 15694 грн.