Свиньи научились управляться настоящими орудиями труда. Это на видео зафиксировали французы, таким образом подтвердив репутацию свиней как одних из самых умных животных. Журналисты выяснили, что свиньи имеют украинское происхождение: животных вырастили под Киевом в питомнике известного бизнесмена и мецената Михаила Бродского.

Уникальное свершение украинской публике показали на телеканале «1+1», сообщают vlasti.net.

В новостной программе ТСН вышел сюжет про украинских свиней. Ведущая Наталия Мосийчук сообщила зрителям о том, что животные показали свое умение копать землю палками. Как оказалось, это первый зафиксированный учеными случай, когда свиньи используют орудия труда. «Ранее считалось, что оперировать сторонними предметами могут исключительно приматы. Так нужны ли инструменты украинских свиньям?», – говорит Мосийчук.

Разведение умных свиней в Украине довольно распространенное явление. Журналисты ТСН нашли еще один пример – в Виннице. Свинью Нюшу хозяева обучили 21-й команде.

Нюша умеет танцевать, ползать на коленках, и показывать многие другие фокусы. Хозяин животного отметил острый ум питомца: оказывается, свинья может манипулировать эмоциями взрослого мужчины, выпрашивая еду и ласку. Но главное – Нюша научилась пользоваться деревянной ложкой. По крайней мере, она ею орудует в качестве дополнительного предмета для развлечения хозяина.

Ольга Махно, эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины, отметила, что в нашей стране ограничивается умственная деятельность свиней, поскольку те в первую очередь удовлетворяют потребительский спрос на мясо. Проще говоря, достигнув определенного веса, свиньи отправляются на забой. «Свиней используют на таможнях, в поисках наркотиков. Они очень умные», – говорит Ольга Махно. По ее словам, в Украине совсем немного энтузиастов, которые выводят свиней для этих целей.

По информации издания «Страна», «парижские свиньи» на самом деле были привезены из Украины. Они были выращены и обучены в питомнике известного бизнесмена, политика и мецената Михаила Бродского. Он известен своей страстью к свиньям. Не так давно из-за этого даже разгорелся скандал. Бизнесмен в Инстаграме некорректно пофлиртовал с поп-звездой Ольгой Поляковой, сравнив ее голос со свиным. Комплимент поняли не все, а сама Полякова резко ответила политику: «Михаил, вот вы живете со свиным лицом, и ничего». Также Бродский проводил необычный конкурс в Инстаграме, разыграв среди своих подписчиков кроссовки Gucci с свиным принтом. Кроме этого, по сети гуляет полуофициальная информация, что любовь к свиньям у Бродского появилась еще в далекие 1990-е годы – на заре его бизнес-деятельности. На сегодняшний день, сам Бродский не комментировал успех своих питомцев в Париже.