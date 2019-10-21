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Для дальнейшего взаимодействия с Украиной Международный валютный фонд стремится получить дополнительные гарантии независимости Нацбанка, в первую очередь, по исполнению закона, регламентирующего назначение руководства НБУ и обеспечивающего последовательную политику банка, несмотря на смену политического руководства в стране. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Укринформу.

«В первую очередь, у нас действует Закон о Национальном банке Украины, изменения в который были внесены в 2015 году. Это было как раз одним из условий МВФ, и после того как Верховная Рада проголосовала, Украина получила транш. Все гарантии независимости Национального банка там были прописаны», - отметила представитель НБУ в ответ на вопрос о дополнительных гарантиях независимости Нацбанка Украины, которые хочет получить МВФ.

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о том, что председатель НБУ назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на семь лет, и в течение этого срока он не может быть уволен. Кроме того, по закону не могут быть освобождены от должности и заместители председателя НБУ.

«Для чего это делается? Политика, которую мы разрабатываем и имплементируем, должна быть последовательной, предсказуемой и непрерывной, и она не должна изменяться в то время, когда происходят изменения в политических элитах», - пояснила Рожкова.

Однако, по ее словам, в Фонде все же с беспокойством относятся к определенным сигналам.

«В этом году у нас прошли двойные выборы - выборы президента и Верховной Рады. Но и после них можно услышать политиков- популистов, таких как, например, Юлия Владимировна, с призывами» немедленно всех сменить «в Национальном банке. Ясно, что такие вещи не могут не беспокоить МВФ», - отметила Рожкова.

Кроме того, по ее словам, независимость НБУ обеспечивается, в том числе, взаимопониманием Нацбанка с новым правительством Украины.

«Сегодня мы имеем нормальную кооперацию с новым правительством. Более того, мы подписали меморандум. Мы осознаем, как мы можем друг друга поддерживать, и наши позиции понятны друг другу. Это, в принципе, и есть независимость», - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

Напомним, Рожкова заявила, что новая программа расширенного финансирования Международного валютного фонда предусматривает в качестве условий для Украины принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах. 
ForUm

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