Президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии ввести безвизовый режим для украинцев. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил Синдзо Абэ за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнание попытки незаконной аннексии Крыма, сохранение санкций против России.

«Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины», - отметил президент.

Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе и последние сдвиги в направлении прекращения войны и достижения мира.

Стороны обсудили инвестиции Японии в развитие инфраструктуры Украины. Глава государства поблагодарил за финансовую помощь, которая с 2014 года достигла $ 1,8 млрд.

«Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны Японии за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации. Надеемся, работы начнутся уже в начале следующего года», - подчеркнул президент.

Глава Украинского государства также поблагодарил за смягчение с 1 января 2018-го визового режима для граждан Украины и поднял вопрос введения безвизового режима для украинцев накануне Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Синдзо Абэ высоко оценил результаты реформ, проведенных в Украине, и заверил, что Япония будет и впредь поддерживать нашу страну во внедрении позитивных изменений.

Зеленский пригласил премьер-министра Японии посетить Украину.