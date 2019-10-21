За минувшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – 3.
За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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