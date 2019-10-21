также в разделеПроисшествия
В Запорожье женщина порезала ножом троих детей и пыталась покончить с собой 17
В оккупированной Горловке в результате пожара погибли трое детей 21
На Киевщине во время задержания полицейскими умер человек 37
В Днипре в результате ДТП погиб полицейский 17
На Луганщине около 80 тысяч жителей остались без воды 22
Жуткое ДТП в Венгрии: пострадали 10 украинцев 34
Оккупанты обстреляли Золотое из минометов и гранатометов 20
В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста 14
На Киевщине полицейским объявили подозрения в пытках 17
Боевики после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию 189
Задержан мужчина, обстрелявший авто в Днипре 21
В Запорожье взорвали банкомат 21
На Херсонщине браконьеры выловили краснокнижных крабов на 91 миллион 81
На предприятии под Ривным произошел взрыв 19
ООС: Боевики совершили 29 обстрелов, потерь нет 12
В Днипре обстреляли автомобиль: водитель погиб 40
В «Десне» трагически погиб солдат 36
На Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский военный 24

За минувшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – 3.

За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
11
Теги