Об этом сообщает агентство Xinhua.

Сообщается, что около 2:30 утра в местное пожарное управление поступило сообщение о том, что загорелся завод по производству санитарно-технических изделий. За полтора часа пожар удалось ликвидировать. Трех раненых госпитализировали.

Инцидент произошел на пятом этаже семиэтажного дома. В настоящее время ведется расследование причин возгорания.