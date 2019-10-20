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В китайской провинции Фуцзянь в ночь на 20 октября в результате пожара погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Сообщается, что около 2:30 утра в местное пожарное управление поступило сообщение о том, что загорелся завод по производству санитарно-технических изделий. За полтора часа пожар удалось ликвидировать. Трех раненых госпитализировали.

Инцидент произошел на пятом этаже семиэтажного дома. В настоящее время ведется расследование причин возгорания.
ForUm

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