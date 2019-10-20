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На востоке Венгрии микроавтобус Mercedes с украинскими пассажирами врезался в дерево, в результате пострадали десять человек.

Как сообщает Mukachevo.net, ДТП произошло утром в субботу, 19 октября, возле венгерского села Пацин недалеко от словацко-венгерской границы.

По данным Министерства иностранных дел Украины, в результате столкновения пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четверо получили незначительные повреждения. Трое пострадавших перенесли неотложные операции, они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

«Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом», - рассказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
ForUm

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