Активисты российской инициативной группы Стратегия-18 в центре Москвы провели ряд традиционных одиночных пикетов в защиту крымских татар и за «независимый Крым».

Как пишет Крым.Реалии, пикет состоялся 18 октября.

Пикетчики вышли с плакатом в поддержку недавно арестованного проукраинского активиста Олега Приходько.

«Мы сделали плакат, рассказываем, что это по сути дело „Балуха-2“. Не успели порадоваться за возвращенных из плена, а они новых набирают в заложники, по знакомым лекалам! Выбирают лучших», — рассказала участница событий Вера Лаврешина.

Пикетчики заявили о намерении продолжать протесты, «пока коренное население не получит свободу и родину».

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием Стратегия-18 ко дню депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.