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Более 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

Об этом журналист Ирина Ромалийская написала в Facebook.

По ее словам, Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора.

В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

«Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона… В результате — они отказались подписывать такое заявление… Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокурорах из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили», — добавила Ромалийская.

Отметим, в комментариях к ее посту Горбатюк отметил, что вопросы не только в «анонимках», а и в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

«В полиции именно так и произошло — большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом», — заявил он.
ForUm

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