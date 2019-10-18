Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за девять месяцев 2019 года составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 351 млрд в гривневом эквиваленте, что составляет 86,5% от годового плана. При этом расходы общего фонда госбюджета на погашение и обслуживание госдолга составили 298 млрд грн и 91 млрд грн соответственно.

Отмечается, что за 9 месяцев доходы общего фонда выросли на 6,8% - до 650,8 млрд грн, и составляли 94,6% от плана. Кассовые расходы общего фонда составили 979 млрд грн, или 92,2% от плана.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,6 млрд грн, а на валютных счетах ГКСУ были средства в гривневом эквиваленте на 39,7 млрд грн. Показатели государственного бюджета в целом, как и сводного бюджета, за 9 месяцев не приводятся.

