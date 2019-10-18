Столичные полицейские задержали мужчину, от действий которого в течение месяца пострадали несколько мужчин. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и поиски злоумышленника.

За несколько недель в полицию поступило сообщение о ножевым ранении шеи 22-летнего жителя Днепровского района, которое на улице Радужной нанес ему неизвестный. Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож. Врачи пострадавшим оказали медицинскую помощь, а в полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры человек обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи. Это событие полицейские квалифицировали как умышленное убийство и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя начальника следственного управления полиции Киева Эдуарда Соловьева, во время общения с пострадавшими полицейские получили приметы незнакомца, которые совпадали между собой. Правоохранители пришли к выводу, что к событиям может быть причастен один человек, и составили фотопортрет подозреваемого.

«Чтобы установить лицо, совершившее данные преступления, и задержать, мы провели довольно кропотливую работу по сбору доказательной базы и установления личности злоумышленника. На розыск мы организовали весь личный состав полиции Киева, постоянно прочесывали улицы района и просматривали камеры видеонаблюдения. В частности, проверяли причастность ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей. Через некоторое время нам удалось установить личность подозреваемого. Мы провели опознание с пострадавшими, которые указали на обидчика», - отметил он.

Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а мужчину доставили в управление полиции.

«Фигурант задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный дает показания, которые мы тщательно проверяем. По согласованию местной прокуратуры № 4 фигуранту объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений и готовятся материалы для избрания судом меры пресечения», - добавил Соловьев.