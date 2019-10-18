Киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию. Об сообщил арт-куратор, народный депутат Украины Гео Лерос.

«Вместо мурала, который оживлял пространство вокруг и создавал определенную эстетику, там будет реклама! № разрешения 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать, когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя», - написал он в Facebook.

Речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве.



