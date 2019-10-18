1 июля 2019 года Украина представила новую модель либерализованного рынка электроэнергии с целью предоставить ей возможность постепенного сближения с Европейским союзом. Это было одним из международных обязательств Украины как стороны, подписавшей Договор об энергетическом сообществе и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Таким образом, также создались предпосылки для продолжения переговоров Украины с международными финансовыми институтами, в частности МВФ, пишет Еmerging-europe.

С 1 июля ценообразование на электроэнергию стало ориентированным на рынок после нескольких лет государственного регулирования цен. Как и предполагали многие аналитики, либерализация рынка электроэнергии не только вызвала рост цен, но также позволила Украине значительно увеличить объемы трансграничной торговли электроэнергией со странами ЕС и поставить страну на один уровень с ее западными союзниками.

Однако в конце сентября ситуация получила неожиданное развитие. Парламент Украины внес изменения в Закон о рынке электроэнергии, чтобы позволить компаниям из государств, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества, осуществлять торговлю электроэнергией напрямую с украинскими компаниями. В данном случае, к таким странам относятся Россия и Беларусь.

Так почему же это решение вызвало неоднозначную реакцию?

Способ проведения реформы вызывал озабоченность, если не сказать больше. Это было сделано очень быстро, собственно изменение было включено в последний пункт законопроекта, касающегося правил ядерной энергетики, и решение было принято без каких-либо серьезных обсуждений.

В настоящее время межгосударственные линии электропередач с Беларусью и Россией могут импортировать от 5 до 17 процентов годового потребления Украины. Такие большие объемы окажут значительное влияние как на национальную экономику, так и на сектор электроэнергетики. Увеличение импорта приведет к сокращению внутреннего производства, негативно скажется на платежном балансе Украины и усилит давление на украинскую валюту.

Для отечественных украинских электроэнергетических компаний данное решение имеет серьезные последствия. Значительное сокращение внутреннего производства электроэнергии повлияет на их способность реинвестировать и модернизировать активы и возможность подготовиться к будущей интеграции с европейским рынком электроэнергии. Это особенно важно, если учесть техническое состояние отечественных распределительных электросетей , которые, по оценкам, достигли 80-процентного износа и имеют оставшийся срок эксплуатации около 10 лет.

В 2017 году Украина подписала Соглашение об условиях присоединения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Это чрезвычайно важный шаг на пути интеграции Украины в энергетический рынок ЕС. В настоящее время энергосистема страны по-прежнему интегрирована с энергосистемой Российской Федерации и Беларуси. Согласно условиям Соглашения, в 2022 году Украина должна отключиться от этой системы и продемонстрировать свою способность работать автономно с целью полной интеграции с ENTSO-E к 2025 году. Для этого Украине необходимо значительные инвестиции в ее распределительную сеть и генерирующие мощности. В связи с этим, важно, чтобы эти инвестиции в украинские электроэнергетические активы не были подорваны значительным увеличением импорта электроэнергии из Российской Федерации.



Помимо негативных последствий для инвестиций, усиление энергетической зависимости Украины от России также будет иметь серьезные последствия для безопасности. В 2014 году после военного вмешательства в конфликт в Украине Россия отказалась предоставить Украине необходимую помощь в экстренной ситуации, что привело к перебоям с электроэнергией и в населенных пунктах Украины. Прошлым летом Россия пригрозила прекратить поставки нефти и заблокировать поставки угля на украинские электростанции. Это всего лишь несколько примеров того, как Россия использовала энергоносители для оказания давления на Украину.



Кроме того, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и законодательством Украины любые изменения в законы о регулировании электроэнергетики должны обсуждаться с Европейской комиссией. Однако такого обсуждения не произошло. Таким образом, способ принятия решения не только поднимает вопрос о соблюдении законодательства, но и подрывает доверие и духу сотрудничества, которые так важны для отношений Украины с нашими ближайшими союзниками.



В последние годы Украина добилась огромных успехов в создании конкурентоспособности и повышении уровня самообеспеченности электроэнергетического сектора. Именно поэтому очень важно, что данное решение было принято, хотя и таким необычным и непрозрачным способом.



Это создает серьезную проблему для стабильности и развития экономики и энергетического сектора Украины, увеличит рычаги влияния России на Украину в сфере энергетики, а также противоречит нашим международным обязательствам и может нанести серьезный ущерб отношениям с нашими западными партнерами.

Таким образом, принятое решение больше похоже на еще одного троянского коня из России.