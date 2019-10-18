17 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 16 обстрелов, «Север» - 13 обстрелов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.