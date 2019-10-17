Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Украине на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее. Об этом в Facebook сообщил министр экономики Украины Тимофей Милованов.



«Украина - одна из немногих стран, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряется», – отметил он.

По словам министра, прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом министерства экономики. «Мы также имеет более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон в правительстве и политиков, и тому подобное», – подытожил Милованов.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%, что является лучшим показателем на текущий год, чем прогнозировалось шесть месяцев назад.