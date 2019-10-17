Европа, похоже, уже точно решила избавиться от этой сезонной привычки. Говорят, пользы мало, а здоровью вредит. Но когда и как - пока неизвестно

Так в последний раз переводим часы или нет? Такой вопрос часто звучал, когда замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка опубликовал распоряжение по своему ведомству об отмене летнего времени. И некоторые даже успели обрадоваться: мол, уже навсегда, СМИ уже давно публикуют такую ​​информацию. Положа руку на сердце, нашей редакции тоже сперва так подумалось. Но Укринформ решил проверить, так ли это, а заодно и поинтересоваться, к какому решению пришли европейцы в этом вопросе.

Ежегодные сезонные «неудобства» еще продолжатся...

Оказалось, что никто перевода стрелок часов еще не отменял. Каждая сезонная смена времени сопровождается такими вот распоряжениями. И, похоже, путаница вышла из-за того, что не все вчитались в содержание документа. В комментариях к сообщению Тараса Качки это подтвердил и глава таможни Максим Нефедов, написав: «Планов по отмене нет, конечно».

Напомним, начали у нас переводить часы в далеком 1981 году. Что ни год мы переходим на «зимнее время» (хотя правильнее говорить «стандартное») в последнее воскресенье октября (на час назад), а на летнее время - в последнее воскресенье марта (на час вперед). В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на «зимнее» время и остаться на летнем. Это было время президентства Януковича - и поэтому многие считали, что делается это, чтобы «совпасть во времени» с Москвой, а значит - понравиться в Кремле. Потом под давлением общественности принятое постановление отменили. Это объяснялось недовольством жителей Западной Украины. Официально - из-за чрезмерно раннего подъема утром, вредного прежде всего детям, спешащим в школы и детсады. Неофициально - из-за той же синхронизации со временем Москвы.

Через год прозвучало предложение оставить в Украине только «зимнее время». Перейти на «летнее» планировали последний раз, чтобы не создавать разницы в часах для гостей чемпионата Евро-2012 из европейских стран. И осенью мы снова вернулись к переводу стрелок, мол, в парламенте не было времени рассмотреть соответствующий законопроект из-за избирательной кампании.

Но похоже, что мы вскоре вернемся к вопросу, потому что в странах Европейского Союза уже решили: переводить часы не будут, но об этом - позже.

По мнению директора Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослава Яцкива, целесообразно перейти на летнее время раз и навсегда в 2020 году. «Надо жить по солнцу и давать людям возможность больше использовать светлое время суток. Поэтому Украине, несмотря на то, что она находится во втором часовом поясе, лучше всего жить по летнему времени», - отмечает Ярослав Яцкив.

Европа не хочет переводить часы, но не знает, какое время оставить - летнее или зимнее

Летом 2018 года Европейская комиссия провела масштабный опрос среди жителей Евросоюза о том, поддерживают ли они ежегодный перевод часов, и на каком времени предпочли бы остановиться - «зимнем» или летнем. Результаты опроса, в котором приняли участие более 4,6 миллиона респондентов (правда, 70% из них в Германии), показали, что большинству европейцев, похоже, надоело это занятие каждые полгода, и 84% из них за то, чтобы отменить перевод часов. 42% обосновали это вредом для здоровья, а 20% считают, что такой метод не эффективен для экономии электроэнергии. Большинство из тех, кто хотел бы сохранить эту традицию, считают, что «перенос» сумерек позволяет дольше насладиться вечерним отдыхом и развлечениями. Поэтому, отталкиваясь от результатов опроса, в Еврокомиссии поддержали идею принятия единого времени.

Но если в желании отказаться от перевода часов европейцы проявили единодушие, то в том, на какое время: летнее или зимнее, - перейти, мнения разошлись. В октябре в Австрии состоялась неформальная встреча министров транспорта стран ЕС, где должны были этот вопрос обсудить. Но к согласию так и не пришли. И в начале марта т.г. депутаты Европарламента на комитете по вопросам транспорта и туризма проголосовали за отсрочку планов перевода часов дважды в год. Решили, что страны-члены ЕС должны до апреля-2020 сами принять решение, по какому времени жить - летнему или зимнему. Поэтому последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года вместо 2019-го, как это планировалось раньше.

Означает ли это, что страны-соседи, которые географически находятся в одном поясе, возможно, будут жить по разному времени? Ярослав Яцкив говорит, что, скорее всего, такого диссонанса не случится, потому что европейцы полностью консолидированы в этом вопросе и в итоге соседние страны договорятся об общем времени.

Напомним, в странах Европы летнее время (DST) было введено в 2001 году. Меньшая разница во времени с другими странами должна способствовать трансграничной торговле и путешествиям в ЕС, а дополнительные часы летом - снизить затраты на искусственное освещение, продлить время для досуга. Но как пишет BBC, позже оказалось, что польза от введения летнего времени была незначительной. К примеру, некоторые основные торговые партнеры ЕС - среди них Китай, Россия и Турция - не работают по DST.

В России с этим сложнее - поскольку всем не угодишь

В России - все как всегда. В 2011 году там решили навек остаться на летнем времени. Это не понравилось: зимой «слишком» светлые вечера. Поэтому в 2014-м Россия, наоборот, перешла к постоянному «зимнему времени», но это опять вызвало недовольство, и в 2016-м нескольким регионам позволили перевести стрелки вперед. А вообще-то, нам их «колебания» не интересны, нам интересно, чтобы киевское время никогда не совпадало с московским.