Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2019» № 149-IX, который Верховная Рада приняла 2 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Целью документа является обеспечение эффективного использования предусмотренных в государственном бюджете Украины на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог.
В частности, согласно закону в пределах расходов государственного дорожного фонда путем их перераспределения увеличивается финансирование программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 1,17 миллиарда гривен.
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