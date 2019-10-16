Новый состав Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляен не начнет работу 1 ноября, как было запланировано.

Эту информацию подтвердил спикер Европейского парламента в среду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Deutsche Welle.

Бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен должна была заменить Жана-Клода Юнкера на посту главы высшего исполнительного органа ЕС, Еврокомиссии, 1 ноября. Однако евродепутаты решили отложить начало работы новой комиссии на месяц.

В новой Еврокомиссии возникли проблемы с кандидатурами в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Первые предложения были отклонены профильными комитетами Европарламента.

Кроме того, в Румынии произошла смена правительства, и теперь новая ​​кандидатура от страны должна быть одобрена новым Кабмином.

Утверждение новой Еврокомиссии в Европарламенте планировалось 23 октября. Однако евродепутаты не видели возможности организовать голосование за новый состав ранее следующей пленарной сессии в конце ноября.