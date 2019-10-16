также в разделеМир
В Нидерландах семья девять лет жила в подвале, ожидая конца света 5
Посол Турции заверил в неизменности политики в отношении Крыма 13
Эрдоган о Сирии: Буду говорить только с Трампом 62
Страны ЕС приостановят экспорт оружия в Турцию 20
Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле по импичменту Трампа 18
В ФРГ подрались курды и турки из-за военной операции в Сирии 127
В России признали массовую подмену допинг-проб 60
Байден-младший ответил на обвинения в коррупции при работе в Украине 33
Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии до наступления мира 33
Дуда решил баллотироваться на второй срок 23
Большинство в польском Сейме получила партия Качиньского 19
США не выдали визы дипломатам РФ, собиравшимся на Генассамблею ООН 66
Во время акций протеста в аэропорту Барселоны пострадали почти 40 человек 31
Трамп ввел санкции против Турции 24
Число жертв тайфуна в Японии превысило 60 человек 19
Трамп: Пускай курдов защищает Китай, Россия или Наполеон 75
Нобелевскую премию по экономике вручили борцам с бедностью 27
Сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада 66

Новый состав Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляен не начнет работу 1 ноября, как было запланировано.

Эту информацию подтвердил спикер Европейского парламента в среду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Deutsche Welle.

Бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен должна была заменить Жана-Клода Юнкера на посту главы высшего исполнительного органа ЕС, Еврокомиссии, 1 ноября. Однако евродепутаты решили отложить начало работы новой комиссии на месяц.

В новой Еврокомиссии возникли проблемы с кандидатурами в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Первые предложения были отклонены профильными комитетами Европарламента.

Кроме того, в Румынии произошла смена правительства, и теперь новая ​​кандидатура от страны должна быть одобрена новым Кабмином.

Утверждение новой Еврокомиссии в Европарламенте планировалось 23 октября. Однако евродепутаты не видели возможности организовать голосование за новый состав ранее следующей пленарной сессии в конце ноября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1196 грн.
5
Теги