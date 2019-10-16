Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о «роспуске» «ЛНР» и «ДНР» отказом Украины от обязательств в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что одним из условий выполнения Минских договоренностей должен стать «роспуск квазигосударственных образований ЛНР и ДНР», передает ТАСС.

«Это опять, что называется, новые вводные по ходу поступают от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно», - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Минские договоренности были согласованы с участием представителей «ЛНР» и «ДНР». «Этот комплекс мер был парафирован представителями республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске», - подчеркнул он.