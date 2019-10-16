«Верховный суд» так называемой «ЛНР» приговорил женщину к 14 годам тюрьмы за «государственную измену».

Как сообщается на сайте «генпрокуратуры ЛНР», гражданка «республики» признана виновной в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР - совершение государственной измены, а также в совершении преступления средней тяжести против конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренного ст. 148 Уголовного кодекса «ЛНР», за совершение незаконного приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Следствием установлено, что осужденная, будучи в силу действующего законодательства гражданкой «республики», ранее состоявшая на учете и проходившая стационарное лечение у врача-психиатра, была завербована иностранным государством в лице сотрудников иностранной разведки - управлением Службы безопасности одной из областей Украины. После чего осужденная, в т.ч. при помощи специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, выполняла разноплановые задания иностранного государства, направленные против безопасности Луганской Народной Республики, выразившиеся в форме шпионажа, а именно осуществляла действия: по собиранию и передаче сведений о военнослужащих «народной милиции ЛНР» и об адресах их проживания; сведений о руководящих лицах силовых структур «ЛНР»; сведений о военном объекте; сведений для диверсионной разработки сотрудника «МВД ЛНР», а также оказывала иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности «ЛНР» по вербовке действующих должностных лиц органов «государственной власти», по осуществлению тайниковых операций и содействию торговой блокаде республики.

За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

В настоящее время осужденная отбывает наказание.