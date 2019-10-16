15 октября ​​в одном из сел Конотопского района в результате взрыва гранаты погиб человек, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился у гаражного помещения длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

Для того чтобы выяснить, что это, позвал своего знакомого. Во время того, как мужчина осматривал «находку», произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.