также в разделеПроисшествия
За сутки на Донбассе погибли 2 военных, 4 – ранены, один – травмирован 24
От пули снайпера на Донбассе погибла 36-летняя военная 549
Снайперы боевиков убили двух военных на Донбассе 65
В Харькове неизвестные обстреляли трамвай 28
Боевики вторые сутки обстреливают участок разведения сил в Золотом 49
На Николаевщине в ДТП погибли 4 человека 16
Сутки в ООС: 21 обстрел, ранен 1 военный 39
После ДТП в Киеве по дороге в больницу умерла фельдшер 40
Сутки в ООС: 23 обстрела, ранены 2 военных 53
В Винницкой области пьяный полицейский спровоцировал смертельное ДТП 37
За последние сутки оккупанты на Донбассе восемь раз нарушали режим тишины 14
На Черниговщине в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек 12
В Мелитополе директор интерната сдавал в рабство несовершеннолетних 29
С начала последнего перемирия на Донбассе погибли 26 украинских военных 122
Обострение на Донбассе: 25 обстрелов, погиб 1 военный 14
ФСБ обвиняет задержанного в Крыму активиста в подготовке взрыва 24
Водитель маршрутки, устроивший смертельное ДТП в Запорожье, сбежал из больницы 20
Боевики «ЛНР» пытались завербовать иностранца 15

15 октября ​​в одном из сел Конотопского района в результате взрыва гранаты погиб человек, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился у гаражного помещения длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

Для того чтобы выяснить, что это, позвал своего знакомого. Во время того, как мужчина осматривал «находку», произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2705 грн.
15
Теги