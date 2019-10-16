Международная федерация футбола планирует ввести пожизненный запрет на посещение футбольных матчей для лиц, уличенных в расистском поведении на стадионе во время игры. Об этом говорится в заявлении FIFA (Fédération Internationale de Football Association), передает 112 Украина.

«Я призываю все руководящие органы футбола присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе. В качестве отправной точки я предлагаю, чтобы все организаторы соревнований приняли правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем FIFA может ввести такие запреты на мировом уровне», - заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Такое заявление глава Международной федерации футбола сделал в связи с инцидентом, который имел место во время отборочного матча на Евро-2020 в столице Болгарии Софии в понедельник, 14 октября, когда болгарские фанаты начали проявлять признаки расистского поведения в отношении чернокожих футболистов сборной Англии. Хорватский судья Иван Бебек дважды останавливал игру в первом тайме.

Болгарские болельщики свистели каждый раз, когда Рахим Стерлинг касался мяча. Защитник Тайрон Мингз из «Астон Виллы», которого тоже оскорбляли (фанаты изображали обезьянье уханье в адрес Стерлинга и Мингза), сообщил об этом Харри Кейну, тот – Бебеку. И рефери остановил матч.

Диктор стадиона объявил, что игра будет снова приостановлена или даже прекращена, если свист или уханье продолжатся. Через несколько минут матч возобновился, но фанаты Болгарии не успокоились (некоторые даже делали нацистское приветствие) – на 43-й минуте снова игра встала на паузу.

Тэмми Абрахам предупредил, что если кто-то из игроков не захочет продолжать игру из-за расистских оскорблений, вся команда уйдет с поля.

После совещания с Гаретом Саутгейтом и делегатом УЕФА судья опять возобновил матч и добавил к первому тайму шесть минут.

В итоге сборная Англии забила Болгарии шесть голов и приблизилась к Евро-2020.

В связи с инцидентом, президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.