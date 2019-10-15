Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего министра обороны Александра Кузьмука.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды», - говорится в тексте документа.

Кузьмук был министром обороны во времена президентства Леонида Кучмы - с 1996 до 2001 года и в конце 2004 - начале 2005 годов.

В 2007 году был вице-премьер-министром Украины. Народный депутат 4-го и 6-го созывов.