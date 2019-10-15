Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в следующем году поборется за второй срок на посту.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Business Insider Polska.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2020 году, Дуда сказал: «Я все еще молод, я не собираюсь выходить на пенсию».

То, что кандидатом «Права и справедливости» будет действующий глава государства, подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин.

По его словам, премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.

Президентские выборы должны состояться в мае.

Отметим, на выборах в Сенат отец президента Польши Ян Дуда потерпел разгромное поражение в соперничестве с кандидатом от «Гражданской коалиции» Ежи Федоровичем.

В округе в Кракове отец президента набрал 79 608 голосов, а Федорович – 117 177.