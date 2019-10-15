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В аэропорту Барселоны во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали по меньшей мере 37 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на El Pais.

«Спецназовцы полиции применили силу, чтобы удерживать толпу, которая пыталась прорвать кордон полиции. В медицинскую службу обратились 37 человек, пострадавшие находились преимущественно в первом терминале аэропорта El Prat», - говорится в сообщении.

Как отмечается, четверых пострадавших доставили в больницу.

На платформах поездов, которые курсируют из аэропорта, остаются около 200 человек. Большинство протестующих находятся на парковочных площадках перед терминалом.

В Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat на фоне решения Верховного суда Испании относительно заключения лидеров сепаратистских движений Каталонии.

Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года.
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