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Из Марьинки в сторону временно оккупированного Донецка запустили 25-метровый флаг Украины и ящик с открытками. В них– послание тамошним жителям с важной информацией и словами поддержки.

Ящик должен раскрыться просто над пока оккупированным Донецком, об этом первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк написала на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Так послание жителям оккупированного города прислали в воскресенье, 13 октября, ко Дню защитника Украины.

«Сегодня был сильный ветер в сторону Донецка. Донбасские патриоты утром выехали в Марьинку запустить украинцам Донецка поздравление с Днем защитника – 25-метровый флаг. Прицепили к нему сотню шаров, надутых водородом», – рассказала Герасимюк. 

История у этого флага также особая. Его сшила женщина по имени Татьяна, которая похитила украинского офицера из плена. Герасимюк отметила, что по рассказам – просто зашла и вывела военного.

«Также на шарах подняли ящик с листовками, и ветер понес их туда же — там, над Донецком, он раскроется (сработает механизм, придуманный умельцем с позывным «Борода»)», – добавила она.

В листовках – важная информация, телефоны для связи. Герасимюк также рассказала, что там и «слова о том, что Украина здесь, она думает о вас, украинцы Донецка!».

«Ветер весело и сильно поднял флаг над заминированным полем и понес подарок на город – и сразу послышалась пулеметная очередь», – пишет представительница Нацсовета.

По ее словам, в прошлый раз флаг сбивали над рекой и достреливали в воде, чтобы утонул.

«Целили и расстреливали долго, и один боевик писал с матами в сетях, что укропы шлют флаг на бронированных пузырях. Когда я уже садилась в поезд на Киев, друзья сообщили, что получили из Донецка сигнал: флаг видят! ... С праздником! Люблю тебя, Донбасс! Не смогу теперь без тебя!» – отметила Герасимюк.
ForUm

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