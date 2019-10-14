Нобелевскую премию по экономике за 2019 год получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Об этом сообщается в Twitter премии.

«Премию Sveriges Riksbank в области экономических наук в память Альфреда Нобеля в 2019 году присудили Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», - говорится в сообщении.

На этом «нобелевская неделя», во время которой вручают премии, считается закрытой.

Напомним, Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии.