Об этом сообщается в Twitter премии.
«Премию Sveriges Riksbank в области экономических наук в память Альфреда Нобеля в 2019 году присудили Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью», - говорится в сообщении.
На этом «нобелевская неделя», во время которой вручают премии, считается закрытой.
Напомним, Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии.
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