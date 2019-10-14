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Украина должна официально признать осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива политическим заключенным.

Такое мнение высказала его жена Диана Маркив в комментарии hromadske.

«Хочется, чтобы Украина, наконец, признала его официально политзаключенным, который уже третий год находится в тюрьме Европы за то, что защищал и продолжает защищать честь и достоинство украинского государства», — сказала Диана на акции в поддержку ее мужа в Киеве.

Недавно обнародованный приговор суда жена назвала ложью и набором вымышленных фактов.
ForUm

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