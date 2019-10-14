Об этом сообщает Swissinfo.

Так, по предварительным данным, Саид набирает более 72%, а его оппонент — медиамагнат и лидер партии «Сердце Туниса» Набиль аль-Каруи — менее 28%.

Перед выборами аль-Каруи выпустили из тюрьмы, где он содержался по обвинению в коррупции и финансовых махинациях. Он заявил, что рассмотрит возможность обжалования результатов выборов после официального объявления результатов, политик считает, что в президентской гонке не было честной конкуренции, потому что его выпустили из тюрьмы только после первого тура.

Лидер гонки Кайс Саид является бывшим профессором с консервативными социальными взглядами, он пообещал населению вернуть ценности революции 2011 года, которая привела к демократизации страны.

Напомним, досрочные президентские выборы в Тунисе назначили в связи со смертью предыдущего главы государства Эс-Себси.

92-летний президент Туниса Эс-Себси умер 25 июля. После отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе в 2017 году Эс-Себси оставался самым старым действующим президентом в мире.

Эс-Себси был первым демократически избранным президентом Туниса. Ранее он объявил, что не будет участвовать в выборах, которые запланированы на ноябрь. Он говорил, что президентом Туниса должен стать новый и молодой человек.