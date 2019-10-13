также в разделеМир
В Нью-Йорке при перестрелке в подпольном казино погибли 4 человека 12
В ходе наступления Турции в Сирии погибли полсотни мирных жителей 48
В США задержали еще одного бизнесмена, связанного с адвокатом Трампа 24
Арабские страны осудили операцию Турции в Сирии 15
Помпео призвали защитить Йованович 28
Трамп назначил посла США в России 28
Тайфун в Японии:есть погибшие и массовая эвакуация 21
Министр внутренней безопасности США ушел в отставку 17
Джонсон проведет голосование по Brexit 24
Трамп заявил о вступлении США в торговую сделку с Китаем 20
В Калифорнии из-за пожаров эвакуировано более 100 тысяч человек 19
Эрдоган: Турция не прекратит наступление в Сирии, несмотря на угрозы 18
Турция ликвидировала 399 «террористов» в Сирии 16
Датчане создали бумажные бутылки для пива 98
Посол США в ЕС даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа 27
В Манчестере мужчина устроил резню в торговом центре 23
Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения Джулиани и Луценко 56
Турцию не будут исключать из НАТО 27

Калифорния стала первым штатом США, в котором ввели запрет на продажу изделий из меха животных. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на San Francisco Chronicle.

«Любителям норковых шуб или жилетов из шиншиллы вскоре придется делать покупки одежды в других местах, поскольку, Калифорния стала первым штатом США, который запретил продажу одежды из меха», - говорится в сообщении.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу и изготовление новой меховой одежды и аксессуаров. Запрет вступает в силу с 1 января 2023 года, предоставляя розничным торговцам время для распродажи существующих запасов товаров.

«Калифорния держит первенство, когда речь идет о заботе о животных, сегодня эта забота требует запретить продажу изделий из меха», - заявил губернатор.

Сторонники запрета утверждают, что он необходим для прекращения негуманной торговли мехом, которая предусматривает разведение животных и их убийство исключительно ради их меха, часто с использованием таких методов, как электрошок.

Согласно новому закону, розничные торговцы все еще смогут продавать меховую одежду на рынке «секонд хенд» или использовать для декораций. Запрет также не распространяется на изделия из искусственного меха, которые обычно изготавливаются из пластика.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги