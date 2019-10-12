Как сообщает «Радио Свобода», присяжные считают, что Маркив активно способствовал умышленном убийству иностранных журналистов на окраине Славянска, который был в то время оккупирован боевиками.

«В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие», — говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Судьи считают, что 24 мая 2014 года Маркив на горе Карачун и со своей боевой позиции имел хороший обзор на железную дорогу, у которой во рву погибли итальянец-фотограф Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, ход событий был таким, как рассказал Виталий Маркив журналистке Иларии Морани. Ее статью, опубликованную, в газете Corriere della Sera, присяжные называют «признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения». Хотя известно, что сторона защиты и сам Маркив называли публикацию «свободной ложной интерпретацией телефонного разговора», состоявшимся между нацгвардейцем и итальянскими журналистами.

«Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрил передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, «стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров», и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)», — пишут присяжные в мотивационной части приговора.

Они утверждают, что сам Марк подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме боевиков, украинские военные могли наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию боевикам.

Так в приговоре, Маркива считают виновным в том, что, используя автомат Калашникова, он участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

«Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал отслеживать их через оптический прибор оружия ... Потом с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными», — таким считают ход событий присяжные итальянского суда.

Присяжные утверждают что «Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 года по защите гражданских во время войны», которая запрещает насилие в отношении лиц, которые прямо не вовлеченные в конфликт, в частности журналистов.

Украинская сторона и защита Маркива настаивали, что выстрелы раздавались со стороны боевиков и категорически отвергают любую причастность Маркива к убийству иностранных репортеров. Но судьи не приняли это во внимание, заявив, что защита не предоставила веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали его причастность к инциденту.

Свидетельство украинских военных в саду названы неопределенными и противоречивыми. Зато приговор основывался на показаниях французского фоторепортера Ругелона, который был на Донбассе, и итальянской журналистки Морани, которая принимала комментарий в Маркива.

Защитники Маркива настаивают, что Ругелон является "не столько свидетелем, как потерпевшим», а о журналистке Морани говорят, что «она значительно превысила и исказила услышанную от солдата информации».