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В Украине на 14 октября по случаю Покрова и Дня защитника Украины запланированы около 300 мероприятий, для обеспечения правопорядка будут привлечены силы подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по ЧС. Об этом в пятницу, 11 октября, заявил первый замминистра МВД Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

«По всей Украине будет около 300 мероприятий, только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций. Для наших правоохранителей - это не вызов, мы привыкли к работе на таких массовых мероприятиях. Однако мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства», - сказал Яровой на совещании в пятницу.

Он отметил, что будут задействованы подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели, будут активно работать штабы в регионах.

Яровой также поручил руководителям провести встречи с организаторами мероприятий, гражданскими организациями, ветеранами и добробатами, чтобы те, со своей стороны, обратили внимание на вопросы безопасности. Кроме того, он попросил провести инструктажи по недопущению провокаций и манипуляций.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ситуационный центр начинает свою работу и будет работать круглосуточно, чтобы «оперативно реагировать на какие-либо изменения обстановки». По его данным, на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.

Заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий заявил, что все подразделения готовы к выполнению задач по назначению, рассчитали силы и средства на все мероприятия по Украине. Кроме пожарных расчетов, будет дежурить химическая лаборатория и пиротехнический расчет, а в аэропорту Киев (Жуляны) - вертолет медицинского варианта.

Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что планируется дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. На улицах будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки.
ForUm

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