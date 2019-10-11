В понедельник, 14 октября, во время массовых мероприятий на праздник Покрова и День защитника Украины правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«По всей Украине будет около 300 мероприятий, только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций. Для наших правоохранителей - это не вызов, мы привыкли к работе на таких массовых мероприятиях. Однако, мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства», - отметил ровой.

Он сообщил, что к работе будут задействованы подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели.

«Поскольку, привлекаем много наших специалистов, уже сейчас планируем эффективную расстановку сил. Будет развернут дополнительный мобильный центр НПУ и будут активно работать все штабы в регионах», - отметил Яровой.

«Поручаю руководителям провести встречи с организаторами этих мероприятий, гражданских организаций, ветеранами и добробатами, которые планируют акции в этот праздничный день, чтобы они, со своей стороны, также обратили внимание на вопросы безопасности», - добавил первый замминистра.

Сергей Яровой призвал провести инструктажи по недопущению провокаций и манипуляций. «Мы не должны реагировать на провокации и манипуляции. Есть печальная история, если кто не помнит, то советую прийти в Верховную Раду и посмотреть на постаменты погибших гвардейцев. А для нас главное - безопасность всех наших граждан. Мы должны учесть все попытки вызвать провокацию или агрессию и предупреждать такие вызовы», - подчеркнул он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что Ситуационный центр НПУ уже начинает свою работу и будет работать круглосуточно.

«Это праздник для нашего государства, он должно пройти без провокаций. 24 часа в сутки будет работать Ситуационный центр НПУ, чтобы оперативно реагировать на любые изменения обстановки», - сказал Клименко.

Председатель полиция также отметил, что на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.