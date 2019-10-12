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Ночью на 12 октября в Днепре нашли тело мужчины вблизи жилого дома. По предварительной информации, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.

Об этом сообщает Информатор. Тело обнаружили в 23.00. Соседи рассказали, что в квартире слышали крики, похожие на спор. На место происшествия приехали родственники погибшего.

Полиция выясняет детали.

Напомним, в четверг, 10 октября, на Донецком шоссе в Днепре водитель автомобиля Opel сбил двух людей, которые переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.
ForUm

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