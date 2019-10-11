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Окружной административный суд города Киева отменил постановление Центральной избирательной комиссии об исключении Андрея Богдана, который сейчас является руководителем Офиса президента, из избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в 2016 году. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений, сообщает УНИАН.

В частности, суд признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии № 89 от 26 марта 2016 года в части исключения из избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года Андрея Богдана, включенного в указанный избирательный список под №74. Читайте также Зеленский рассказал, когда уволит Богдана

Напомним, 26 марта 2016 года Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко» 13 кандидатов в народные депутаты. В ЦИК отметили, что в Центризбирком «поступили выписка из протокола XII внеочередного съезда партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и решение указанного съезда этой партии об исключении кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украина 26 октября 2014 года Богдана А.И., Маловацкого, Малашенковой, Рябикина, Вовка, Фридмана, Раупов, Ильяшенко, Тарасовца, Ревенко, Бедового, Лешика, Велимовского из избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко».

Следовательно, ЦИК исключила из избирательного списка БПП указанных кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в него соответственно под №№ 74, 84, 85, 87, 91, 99, 100, 117, 119, 127, 128, 157, 170.
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