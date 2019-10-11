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НАТО не рассматривает вопрос об исключении Турции из состава Альянса после начала военной операции в Сирии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина.

По словам Столтенберга, несмотря на недовольство некоторых членов Альянса в отношении действий Турции в Сирии, вопрос об исключении не рассматривается.

«Речь об этом не идет. Некоторые члены альянса могут высказывать свое мнение, могут возникать разногласия, но мы являемся самым эффективным альянсом в истории. И будем им оставаться в дальнейшем», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

 
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