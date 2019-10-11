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Митрополит Керкирский Нектарий предложил архиереям Элладской Православной Церкви не спешить с принятием какого-либо решения по «украинскому вопросу», дождаться решения Патриархатов и выступить посредниками для начала диалога между РПЦ и Константинополем.

Фото: sobor.by

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним созвал в субботу, 12 октября, внеочередной архиерейский Собор по «украинскому вопросу», сообщают «РИА Новости».

В повестке – выступление архиепископа Иеронима на тему «Информация об автокефалии Церкви Украины» и его обсуждение.

Митрополит Нектарий пишет, что в связи с внеочередным созывом Синода Иерархов Греческой Церкви, на котором он не может присутствовать из-за запланированной поездки в Румынскую Православную Церковь, хотел бы довести свою позицию по «украинскому вопросу» до сведения иерархии.

«Поскольку я не считаю, что время является подходящим для того, чтобы мы могли принять решение по этому вопросу, и поскольку и геополитические условия в регионе не нормальные, с последствиями, которые решение может вызвать трудности для нашей родины, я верю, что мы должны были бы отложить принятие этого решения. Хорошо было бы дождаться, когда старшие патриархии и церкви, которые предшествуют нам в диптихе, решили бы первыми, и мы не спешили бы», - говорится в письме, которое публикует митрополия Керкирская, Паксийская и Диапонтийских островов.

Элладская Церковь стоит на 11-м месте в диптихе автокефальных Православных Церквей.

«Я бы согласился также, если бы как Элладская Церковь и мы попытались стать посредником, чтобы можно было начать диалог между Вселенским Патриархатом и Русской Церковью по этой проблеме», - пишет Нектарий Керкирский.
ForUm

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