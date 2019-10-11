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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года, которое, по его мнению, может считаться «доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон». Соответствующий документ Джулиани выложил в Twitter, сообщает УНИАН.

На фото – электронная переписка между представителями Национального комитета Демократической партии США, а именно – консультантом Али Калупой и директором по коммуникациям Луисом Мирандой.

Они, в частности, обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

 
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