Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года, которое, по его мнению, может считаться «доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон». Соответствующий документ Джулиани выложил в Twitter, сообщает УНИАН.

На фото – электронная переписка между представителями Национального комитета Демократической партии США, а именно – консультантом Али Калупой и директором по коммуникациям Луисом Мирандой.

Они, в частности, обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.